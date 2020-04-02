Стилист предложила женщинам подойти к самоизоляции творчески

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Самоизоляция и новые стрессовые реалии могут негативно сказаться на семейных связях. Это связано в том числе со сниженными требованиями к себе, как сообщает ИА "НСН".
По словам имиджмейкера-стилиста Ларисы Тимирязевой, в домашней обстановке следует больше времени уделить собственному благополучию и семье.
"В сложившейся ситуации с самоизоляцией нужно воспользоваться позитивной стороной негативного события и уделить внимание своим близким, любимым людям и себе. Заняться делами, на которые всегда не хватало времени. Женщинам самое время перетряхнуть свой гардероб и попробовать из имеющихся вещей создать новые аутфиты и устроить стильную фотосессию, задействовав гардероб своего мужа", – заявила эксперт.
Как объяснила Тимирязева, женщины могут создать комбинированные образы и заняться формированием романтической обстановки дома.
В конце марта сообщалось, что из-за режима самоизоляции в Китае было зафиксировано множество разводов. В частности, в китайском городе Дачжоу прекратить отношения решили примерно 300 пар.
В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
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