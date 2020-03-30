Режим самоизоляции спровоцировал разводы в Китае

12:34
В Китае режим изоляции спровоцировал разводы
В Китае самоизоляция граждан обернулась волной разводов. Подобный режим оказался отличной проверкой семейных отношений.
Отмечается, что только лишь в китайском городе Дачжоу после ослабления карантина подали на развод порядка 300 пар.
"Если рассматривать Китай, то, конечно, здесь очень много пар работают и видят друг друга иногда вообще только на выходных. Если люди в принципе не привыкли друг с другом контактировать, то в замкнутом пространстве начнутся проблемы", – рассказывают сами граждане.
Несмотря на это, есть и те, кому карантин сыграл на руку. В частности, когда Поднебесную закрыли, девушке пришлось остаться жить у молодого человека – так и зародились настоящие отношения.
Чтобы избежать негативного воздействия карантина на семейные отношения, многие советуют произвести зонирование территории и выделить друг другу личное пространство, где каждый поодиночке сможет заниматься своими делами.
В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Самоизоляция коснулась всех без исключения москвичей.
Так, из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
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