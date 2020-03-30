Порядка 20% москвичей игнорируют призывы к самоизоляции – Собянин

12:18
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сергей Собянин сообщил, что порядка 20% москвичей игнорируют призывы о соблюдении режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.
"Даже по Москве мы видим, около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, но и всех граждан", – заявил Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
Мэр города добавил, что систему контроля за соблюдением режима самоизоляции планируют запустить к концу текущей недели. Он подчеркнул, что благодаря разработанной системе власти смогут полностью контролировать передвижение граждан по городу и оперативно работать с нарушителями режима.
Собянин также подчеркнул, что в ближайшее время будет принят федеральный закон, который позволит более активно работать по данному вопросу. Он добавил, что принятые на федеральном уровне меры позволили властям радикально усилить меры самоизоляции.
Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
25 марта Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
На текущей неделе также введены каникулы для школьников и студентов. В детских садах и начальных школах на это время организуют небольшие группы с численностью не более 12 человек. В них примут детей, чьи родители в силу производственной необходимости работают.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.
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