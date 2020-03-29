Дежурные группы откроют в детских садах и школах Москвы в нерабочую неделю

10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В нерабочую неделю в целях профилактики распространения коронавируса в столичных детских садах и в школах для младшеклассников будут организованы дежурные группы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Детские сады организуют дежурные группы для дошкольников с численностью до 12 человек. В них примут детей, чьи родители в силу производственной необходимости работают на следующей неделе. Такие же группы откроют в начальных школах.
Отмечается, что в образовательных учреждениях, где будут работать дежурные группы, будут регулярно проводить уборку и проветривание, использовать бактерицидные лампы закрытого типа. Детям будут ежедневно измерять температуру.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.
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