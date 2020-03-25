Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Президент России подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы, сообщает сайт Кремля.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Также Путин поручил определить численность федеральных и муниципальных государственных служащих, которые будут отвечать за функционирование органов власти. Аналогичные обязательства по установлению количества сотрудников налагаются и на СМИ.
В указе определены и группы работников, на которых не распространяется режим выходных дней. Это, прежде всего, сотрудники непрерывно действующих, а также медицинских организаций. Кроме того, это касается сотрудников компаний, которые обеспечивают население продуктами питания, а также выполняют неотложные ремонтные работы или же действуют в условиях чрезвычайных обстоятельств.
О распоряжении сделать следующую неделю нерабочей Путин рассказал во время своего обращения к россиянам. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
Кроме того, Путин поблагодарил работников медицинских учреждений, которые работают над преодолением ситуации с коронавирусом. В то же время глава государства подчеркнул, что полностью прекратить проникновение COVID-19 в страну невозможно.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об оказании экономической поддержки столичному бизнесу, который пострадал в связи с негативными тенденциями в экономике.
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