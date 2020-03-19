Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор рассказал о профилактике распространения коронавируса и принципах карантина в домашних условиях.

Как сообщили в ведомстве, нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. В то же время необходимо изолироваться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, средствами гигиены, бельем и полотенцами, а также исключить контакты с членами семьи.

Кроме того, важно использовать маски и дезинфицирующие средства. Также следует мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками. Вместе с тем следует проветривать помещение и проводить влажную уборку. Мусор нужно упаковать в прочные мусорные пакеты, выставить за дверь и просить утилизировать друзей.

При нарушении карантина человек помещается в инфекционный стационар. Пока человек находится дома, ему удаленно открывают больничный лист на две недели. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение, на 10 сутки производят мазок из носа или ротоглотки, а затем прекращают режим изоляции.

Сотрудники скорой помощи выезжают на вызовы в бумажных костюмах

Президент Владимир Путин ранее попросил россиян отнестись с пониманием к мерам, предпринимаемым властями из-за угрозы распространения коронавируса.

В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 200 тысяч человек.