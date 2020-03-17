Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по коронавирусу

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам, предпринимаемым властями из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
"Подчеркну: они обязательны, эти шаги (по борьбе с коронавирусом. – Прим. ред.), к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием", – сказал президент на совещании с членами правительства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах страны. Они также должны будут проверить на коронавирус всех россиян, вернувшихся из Европы в течение 14 дней. То же касается приехавших из-за рубежа и обратившихся за медпомощью с симптомами простудных заболеваний.
Также Роспотребнадзор выпустит приказ об обязанности граждан выполнять требования самоизоляции из-за коронавируса.
По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление нового вируса. При этом она заявила, что необходимости проходить тест всем простудившимся россиянам нет.
В Москве действует режим повышенной готовности. 16 марта в городе усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Запрещено проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".
С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.
В РФ создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.
Как Москва живет в период коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: