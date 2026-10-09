ФАС возбудила дело против производителя сырков "Б. Ю. Александров"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО "РостАгроКомплекс", выпускающего продукцию под брендом "Б. Ю. Александров". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для разбирательства послужило то, что компания не исполнила выданное ей предупреждение. ФАС также установила, что организация не обладает исключительными правами на товарный знак.

При этом продукция заявителя маркируется в соответствии с принадлежащими ему товарными знаками, что исключает нарушение прав на иной знак.

В конце марта 2026 года правообладатель товарного знака "Александров К. Б." обратился в ФАС из-за того, что конкурент "РостАгроКомплекс" потребовал прекратить продажу продукции "Б. Ю. Александров".

В "РостАгроКомплекс" заявляли, что право на использование товарного знака принадлежит якобы им. Однако из реестра следует, что лицензионный договор по этому вопросу был расторгнут еще в 2022 году, а товары были выведены из оборота в 2023-м.

В результате ФАС выдала предупреждение "РостАгроКомплексу". Компанию попросили прекратить распространять ложные сведения, отозвать направленные в торговые сети письма и опровергнуть содержащуюся в них информацию.