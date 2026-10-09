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09 октября, 17:10

Политика

Белоруссия выразила Украине протест из-за удара дроном по фуре в РФ

Фото: 123RF.com/palinchak

Временного поверенного в делах Украины в Белоруссии Ивана Новицкого вызвали в министерство иностранных дел республики, чтобы вручить ноту протеста. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского дипведомства.

Поводом для этого послужила атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В ноте отмечено, что Киев ранее уже был предупрежден о недопустимости подобных действий, подчеркнули дипломаты.

При этом принадлежность автомобиля была очевидна, указали в МИД. По словам представителей ведомства, у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную.

В результате этого удара тяжелые ранения получила гражданка Белоруссии. Пострадавшая попала в реанимацию в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Ей потребовалась ампутация конечностей. Сейчас женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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