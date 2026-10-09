NYT: Власти Арлингтона через суд потребовали заблокировать строительство арки Трампа

Фото: AP/Eric Gay

Власти округа Арлингтон в американском штате Виргиния обратились в суд с требованием остановить проект возведения триумфальной арки в Вашингтоне по поручению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Ответчиками по делу выступают Служба национальных парков США и министр внутренних дел страны Дуг Бергам.

Представители округа заявили, что намерены не допустить ускоренного продвижения проекта и добиться завершения предусмотренного законом детального анализа до начала работ, которые могут нанести ущерб окружающим объектам.

Одним из спорных вопросов стало влияние будущей арки на территорию Арлингтонского национального военного кладбища. В округе также расположен Пентагон. Как отмечает издание, сама Служба национальных парков признала, что масштаб сооружения нарушит визуальную связь между кладбищем и Мемориалом Линкольна. В частности, арка перекроет вид от могилы президента Джона Кеннеди.

5 ноября, через два дня после промежуточных выборов в конгресс США, Белый дом планирует вынести проект на окончательное голосование Комиссии по планированию национальной столицы.

Политический контекст также привлекает внимание к спору: совет округа Арлингтон полностью состоит из демократов, а на президентских выборах 2024 года за Камалу Харрис проголосовали 78% местных избирателей.

В конце сентября Трамп заявил о планах использовать будущую триумфальную арку в Вашингтоне в военных целях. По его словам, решение принято по просьбе военных и связано с национальной безопасностью. Глава государства сообщил, что в сооружении предусмотрят места для хранения и оперативного применения беспилотников, размещения снайперов на крыше и площади, а также запасов боеприпасов.

Трамп назвал проект уникальным и пообещал сделать арку самой величественной в мире. Сообщается, что ее высота составит 76 метров – сооружение будет выше Триумфальной арки в Париже.