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08 октября, 14:49

В мире

В США спилили 200-летний тополь при строительстве стены на границе с Мексикой

Фото: ТАСС/Zuma/Jerry Glaser

В американском штате Аризона при строительстве стены на границе с Мексикой спилили тополь возрастом около 200 лет, сообщает издание The Intercept.

Инцидент произошел после того, как пограничная служба США провела операцию против лагеря активистов возле населенного пункта Локиел. 5 октября туда прибыли около 150 вооруженных сотрудников, многие из которых скрывали лица под масками. Правоохранители задержали как минимум 10 участников акции.

Протестующие более 70 дней пытались сохранить дерево от вырубки. Они по очереди забирались на его ветви, чтобы помешать строительным работам. В момент, когда тополь начали пилить, на нем все еще находился один из активистов. Его сняли подъемником, после чего дерево повалили.

Акция протеста на этом не закончилась. Около 50 человек продолжили выступать против проекта, предусматривающего возведение двух расположенных параллельно друг другу пограничных стен высотой примерно 9 метров.

6 октября строительные работы снова пришлось приостановить, один из демонстрантов забрался на последнее дерево, сохранившееся на мексиканской стороне границы.

Активисты выступают против строительства в долине Сан-Рафаэль. Отмечается, что эта территория имеет важное значение как коридор миграции диких животных.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов, обвинив их в загрязнении городов. После этого из зала, где он выступал, начали раздаваться возражения, и охрана вывела нескольких участников акции. Трамп назвал их проплаченными и послал к черту.

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