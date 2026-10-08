Работа 375 лицеев нарушена из-за протестов во Франции

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Работа 375 лицеев по всей Франции полностью или частично нарушена из-за продолжающихся протестов учащихся. Об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на данные министерства образования республики.

По состоянию на утро четверга, 8 октября, 224 лицея закрыты полностью, еще 151 работает частично. Эти показатели на 30% ниже, чем днем ранее: в общей сложности 94% лицеев страны смогли открыться утром – полностью или частично.

Демонстрации старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки, которые охватили всю страну. В ряде городов проходят серьезные столкновения протестующих с полицией.

Школьники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание с несколькими членами правительства.

