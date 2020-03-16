Школьников Подмосковья отправят на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в связи с угрозой распространения коронавируса подмосковные школьники уйдут на трехнедельные каникулы, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, в Московской области ввели аналогичные меры, которые предприняли в столице. На территории Подмосковья запретили массовые мероприятия, численность которых может превысить 50 человек. Также приостановлены все занятия, проводимые в рамках реализации подмосковной программы "Активное долголетие".

Воробьев подчеркнул, что в настоящий момент в Московской области зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом. Он добавил, что еще шесть человек находится под подозрением, так как их анализы еще не проверили.

Воробьев отметил, что школьники будут на каникулах до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в Подмосковье не улучшится.

Ранее дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса ввели в Москве. Так, с 21 марта по 12 апреля столичные школы будут закрыты. Аналогичную меру распространили на спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Кроме того, в столице приостановили занятия, проводимые в рамках проекта "Московское долголетие". Допустимую численность участников массовых мероприятий снизили с 5 тысяч до 50 человек. Также столичный департамент здравоохранения призвал вызывать врачей на дом при симптомах гриппа и ОРВИ.

Помимо мер, указанных в дополнении к документу о режиме повышенной готовности, в Москве стараются по максимуму обезопасить горожан от коронавируса и другими способами. Так, в столице закрылись кинотеатр "Иллюзион" и музей современного искусства "Гараж". Кассирам в метро выдали средства защиты для профилактики коронавируса. Также в ТиНАО строят новый инфекционный центр, который сможет принять до 500 пациентов.

За последние сутки количество инфицированных в России выросло на 30 человек. 20 из них было обнаружено в Москве. Таким образом, общая численность случаев заражения составляет 93 человека в РФ.