Московские медики получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медицинские работники в Москве получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для оказания помощи пациентам с пневмонией в городе дополнительно перепрофилируют несколько других медучреждений. Также усилят выездную медицинскую службу поликлиник – к работе дополнительно привлекут 750 ординаторов.

"Мы стараемся поощрять наших медиков и дополнительно выплатим им надбавку. Так, врачи перепрофилированных больниц получат по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие – 30 тысяч рублей", – отметила Ракова.

Она добавила, что молодые специалисты – ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тысяч рублей.

Всего, по словам вице-мэра, в расчете на три месяца медицинским работникам выплатят около 620 миллионов рублей. Денежные средства поступят в медучреждения в виде субсидий и затем будут выплачиваться непосредственно сотрудникам.

В Москве подтверждено 20 случаев новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них есть ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой.

Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них взяли при отработке контактов этих пациентов.

Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре.

Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением. По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, большинство пациентов вернулись из европейских стран.

"Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2415 12 марта Милан – Москва, В3 832 2 марта Жирона – Москва, S7 3586 7 марта Верона – Москва, SU 2487 8 марта Цюрих – Москва, W6 2489 4 марта Будапешт – Москва, SU 2383 11 марта Женева – Москва, SU 2629 4 марта Брюссель – Москва, AF 1044 4 марта Париж – Москва, SU 2381 9 марта Женева – Москва, FV 5876 26 февраля Таиланд – Москва", – говорится в сообщении.

Всем, кто передвигался этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра

Ранее сообщалось, что в РФ за последние сутки зафиксировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции. В Москве за все время выявлено 53 случая.