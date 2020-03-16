Столичный кинотеатр "Иллюзион" закрывается из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андрей Никеричев
Кинотеатр "Иллюзион" временно закрыли из-за угрозы распространения коронавируса в Москве, сообщает пресс-служба Госфильмофонда России.
Отмечается, что в культурном учреждении планируют продолжать онлайн-активность. В частности, для подписчиков групп кинотеатра в социальных сетях будет создаваться интересный контент.
Кроме того, сотрудники "Иллюзиона" продолжают подготовку к фестивалю архивного кино "Белые Столбы". Мероприятие состоится этим летом. В кинотеатре также продолжают работу над созданием новых увлекательных программ.
В то же время закрытие кинотеатра считается оправданным в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее в связи с этим на неопределенный срок прекратил работу музей современного искусства "Гараж", также переместив свою активность в социальные сети.
С 5 марта мэр Москвы ввел режим повышенной готовности. Все граждане России, прилетевшие из стран с большим количеством случаев заражения COVID-19, изолируются на две недели. Заболевших или у которых имеется подозрение на инфицирование коронавирусом также отправляют в инфекционное отделение в больнице в Коммунарке. Также новый центр в настоящий момент строится в ТиНАО. Он сможет принять до 500 человек.
Также в столице отменили массовые мероприятия с потенциальным количеством участников, превышающим отметку 5 тысяч человек. 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в городе ввели режим свободного посещения образовательных учреждений. Кроме того, Минобрнауки призвал российские вузы организовать дистанционное обучение для своих студентов.
Также в Москве кассирам метро начали выдавать средства защиты для профилактики коронавируса. Жесткие ограничительные меры по борьбе с COVID-19 с 17 марта введут и в Киеве.
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящий момент Китай продолжает оставаться лидером по количеству заболевших, число которых в Поднебесной превысило 80 тысяч. Лидерами по случаям заражений также являются Италия, Иран и Южная Корея.
В России, согласно утверждению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в настоящий момент обнаружили 66 случаев заражения коронавирусом. 10% заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц.
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