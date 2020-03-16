Поднимите себя с кровати: 5 лайфхаков эффективной работы из дома

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, многие москвичи перешли на удаленную работу. Казалось бы, все удобства, холодильник и любимый диван рядом, но настроиться на работу в домашней обстановке бывает не так просто. Рассказываем, как распланировать свой день, чтобы успеть все сделать, не залипнув в кровати на целые сутки.

Главное – не пропустить утро

Как только вы перешли на удаленный режим работы, ни в коем случае не позволяйте себе долго спать. Сначала вы оправдываетесь тем, что сами составляете свой график, а потом уже не замечаете, как наступил час дня, а вы все еще в постели.

Если вам тяжело сразу после завтрака сесть за работу, сымитируйте поход в офис. Прогуляйтесь во дворе, подышите свежим воздухом, а потом возвращайтесь домой на свое рабочее место. Четко следуя установленному распорядку дня, вы успеете сделать все запланированные задачи.





Кровать не рабочее место

Работая на дому, важно разделять спальное, рабочее и обеденное места. Если вы объедините все три локации на одной кровати, то с большой вероятностью ваш рабочий день превратится в просмотр кино с чаем и печеньками.

Отлично, если у вас есть отдельная комната, которую можно использовать как кабинет. В другом случае постарайтесь хотя бы выделить для дел отдельный диван, кресло и стол. Если с вами живут дети и супруг, то разделение пространства на домашнее и рабочее даст им сигнал, когда вас не беспокоить, и вы сможете спокойно заниматься делами.

Отвлекающие факторы

Выключаем работающий на кухне телевизор и другие сторонние девайсы. Иначе стоит только пойти за яблоком к холодильнику – и залипание на любой, даже самый скучный сериал обеспечено. Что уж говорить о том, если по ТВ показывают "топ-10 смешных падений котов".



Музыку фоном можно оставить, особенно если в соседней комнате шумят дети или лает невыгулянная и соскучившаяся по вашему вниманию собака. Кстати, с уже самостоятельными детьми лучше заранее договориться, в какие моменты вас трогать можно, а в какие лучше быть потише и не отвлекать.

И еще один отвлекающий момент – домашние дела. Особенно это касается женщин, так как они выполняют больше работы по дому. Уже привыкнув делать все параллельно, в течение дня руки так и чешутся постирать и погладить белье, протереть пыль или помыть гору посуды, чтобы не откладывать на потом. В принципе удаленный график помогает справиться с этим в течение рабочего дня, но важно следить, чтобы домашние дела не вредили вашей основной работе и не отнимали много времени. В общем, не увлекайтесь.

Контакт с внешним миром

С точки зрения коммуникации с коллегами, начальством и партнерами в цифровом мире уже не имеет большого значения то, где вы находитесь. Главное – быть на связи. Не игнорируйте сообщения начальника и держите его в курсе ваших дел. Руководство будет спокойнее, зная, над чем работает сотрудник, а для вас это дополнительная мотивация выполнить задание в срок.

WhatsApp, Telegram и другие каналы связи всегда под рукой. Встречи с клиентами можно перенести в онлайн. Для организации аудио- или видеоконференций используйте бесплатные приложения и провайдеры, например Skype, Zoom, Google Hangouts или ooVoo. С их помощью можно сделать онлайн-встречу на большое количество человек, а также создавать групповые чаты и делиться презентациями на одном экране.

Если ничего не помогает

Бывает, что как бы хорошо вы ни организовали свое рабочее место, график и режим дня, работа дома не идет. Одни не могут сфокусироваться в домашней обстановке, другим мешает посторонний шум, третьи отвлекаются на сторонние дела. В этом случае просто смените домашнюю обстановку. Выйдите во двор, прогуляйтесь в парке, зайдите в кафе и проветрите голову.

Придя домой, сразу садитесь за работу. Это создаст ощущение, что вы пришли с улицы в офис и как обычно начали или продолжили свой день. И не забывайте в течение дня делать перерывы, чтобы домашняя атмосфера не стала ассоциироваться у вас исключительно с рабочим местом. Если все хорошо распланировать, то, работая дома, можно не только успеть сделать все деловые задачи, но и сходить в спортзал, в магазин за продуктами, прогуляться с собакой и приготовить обед.