Россияне назвали критерии идеальной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россияне назвали главные критерии работы мечты, сообщает RT. Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, что это высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив.
За эти варианты проголосовали 79, 78 и 69 процентов респондентов соответственно. 52 процента опрошенных видят важными удобное расположение офиса и близость места работы к дому.
Комфортные условия труда считают необходимыми 48% участников опроса, опытный руководитель нужен 43 процентам. Следующими по популярности оказались наличие соцпакета и нематериальных бонусов (32 процента) и гибкий график (27 процентов). В опросе участвовали 5,7 тысячи человек из всех регионов страны.
В феврале исследование сервиса управления бизнесом "Мегаплан" показало, что на работе несколько раз в неделю задерживаются более половины сотрудников и руководителей компаний. 20% работников остаются на рабочем месте дольше положенного времени ежедневно. Чаще всего задержки не компенсируются.
Причина сверхурочной работы, по словам опрошенных, – большое число задач, которые не удается завершить за трудовой день. Некоторые менеджеры объяснили это особенностями процессов в компании.
Иные остаются в офисах, потому что любят то, чем занимаются. Пятая часть опрошенных заявила, что в вечерние часы им работать комфортнее. Одной из ключевых причин задержек на работе стали и пробки на дорогах, которые многие решают переждать на работе.
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