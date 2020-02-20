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Общество

09:12

Россияне перечислили причины переработок

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россияне рассказали, почему им приходится оставаться на "сверхурочку". Оказалось, что задерживаются на работе несколько раз в неделю более половины сотрудников и руководителей компаний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сервиса управления бизнесом "Мегаплан".

Согласно его данным, 20% работников остаются на рабочем месте дольше положенного времени ежедневно. В среднем задержка составляет 2 часа в день, чаще всего это время никак не компенсируется.

Причинами же сверхурочной работы россияне назвали большое количество задач, которые не удается завершить за трудовой день. Ряд менеджеров объяснил такую тягу к работе особенностями процессов в компании.

Некоторые же остаются в офисах потому, что любят то, чем занимаются. Пятая часть опрошенных заявила, что в вечерние часы им работать комфортнее. Помимо этого, одной из ключевых причин задержек на работе являются пробки на дорогах, которые многие решают переждать на рабочем месте.

Ранее ученые заявили о вреде сверхурочной работы в офисе. Оказалось, что переработки могут привести к развитию гипертонии. У тех, кто трудился 49 и более часов, риск повышения давления возрастал на 66–70%.

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