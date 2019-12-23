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Наука

12:20

Ученые рассказали о вреде сверхурочной работы в офисе

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Канадские ученые установили, что сверхурочная работа в офисе повышает риск развития гипертонии. В некоторых случаях это заболевание протекает в скрытой форме, сообщает "Мир 24".

В исследовании участвовало более 3,5 тысячи офисных работников из трех государственных учреждений Квебека. У тех, кто трудился 35 часов в неделю, никаких негативных последствий для здоровья не наблюдалось.

А вот сотрудники, которые проводили на работе 41–48 часов в неделю, были на 54% более склонны к скрытой гипертонии, на 42% – к хронической. Для тех, кто работал 49 и более часов, риск возрастал на 66–70%.

При скрытой форме гипертонии у пациента отмечается нормальное давление при посещении врача, но в другой ситуации оно может резко подниматься – например во время стресса на работе.

Выявить такую гипертонию можно с помощью портативного прибора для контроля давления, который снимает показания каждые 15 минут. На высокое кровяное давление могут указывать головная боль при пробуждении, звон в ушах, яркие точки перед глазами и носовые кровотечения.

Ранее ученые выяснили, что метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга. Метаболический синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерина в крови.

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