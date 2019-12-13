Врач рассказала, как избежать переутомления на рабочем месте

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Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, как избежать переутомления на рабочем месте. Согласно результатам исследования, люди, испытывающие переутомление на работе, подвержены риску развития заболеваний органов зрения, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

По ее словам, переутомление на работе действительно пагубно влияет на здоровье, в первую очередь из-за него страдает иммунитет.

"Прежде всего это снижение устойчивости иммунной системы, сопротивления организма вирусным инфекциям, также дефицит витаминов. А поскольку это всегда стресс, то увеличивается выработка кортизола, повышается частота сердцебиения, повышается давление", – пояснила врач.





Ирина Ярцева врач-терапевт Люди каждый день продолжают испытывать переутомление и терпеть, поэтому увеличивается риск возникновения гипертонии, возникают нарушения в работе других систем.

Чтобы избежать переутомления на работе, Ярцева советует соблюдать режим труда и отдыха и не задерживаться допоздна.

"Каждый должен подойти ответственно к формированию своего графика и образу работы: не брать на себя лишнее, уметь договариваться, уметь просить о каких-то послаблениях, грамотно распределять свой труд. Не надо сидеть на рабочем месте с 8 часов утра до 10 часов вечера, так как трудовой день должен быть максимально приближен к 8-9-часовому графику. Можно сдвинуть свой режим, например перейти на время с 8 до 17. А в зимний период желательно уходить домой не позже семи часов вечера, потому что в темное время суток тяжелее работать головному мозгу", – подчеркнула собеседница Москва 24.

Кроме того, врач рекомендует не забывать о регулярном отпуске. "В отпуск желательно ходить три раза в год, причем со сменой обстановки. И в выходные желательно не нагружать себя, не переутомляться, а лучше занять себя физической нагрузкой, прогулками, лыжами или другим спортом", – заключила Ярцева.

Ранее эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья выяснили, что люди, которые испытывают переутомление на работе, подвержены риску развития многих заболеваний.

Так, риску ухудшения здоровья подвергаются около 50 процентов женщин и 30 процентов мужчин. Это относится к работникам, которые чувствуют усталость более 24 часов в неделю. У них увеличивается вероятность развития заболеваний органов зрения (67 процентов у женщин, 57 процентов у мужчин), эндокринной системы (56 процентов у женщин, 40 процентов у мужчин), сердечно-сосудистой системы (30 процентов у женщин, 29 процентов у мужчин).

Основной причиной своей утомляемости около половины участников исследования назвали напряжение. Речь идет об эмоциональном напряжении, связанном с ответственностью, а также о зрительном и умственном внимании. В частности, сотрудники с показателем "сильной" усталости болеют чаще других – в среднем 24,9 дня в году, люди с "небольшой" усталостью проводят на больничном всего 5,1 дня.

Также россияне назвали болезни, которых они боятся больше всего. Оказалось, что наибольшие опасения у россиян вызывают рак, инсульт, а также ВИЧ-инфекции. Онкологических заболеваний страшатся 69 процентов населения страны. На следующих строчках рейтинга расположились болезни сердца (26 процентов), гепатит С (20 процентов) и туберкулез. Кроме того, в число пугающих заболеваний отнесли те, которые передаются половым путем, а также проблемы с органами дыхания и грипп.