Россияне перечислили болезни, которых страшатся больше всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители России рассказали, каких болезней боятся больше всего. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала "Здоровье Mail.ru".

Оказалось, что наибольшие опасения у россиян вызывают рак, инсульт, а также ВИЧ-инфекции. Онкологических заболеваний страшатся 69% населения нашей страны.

На следующих строчках рейтинга расположились болезни сердца (26%), гепатит С (20%) и туберкулез. Кроме того, в число пугающих заболеваний отнесли те, которые передаются половым путем, проблемы с органами дыхания, а также грипп.

Паническое состояние перед подобными заболеваниями объясняется тем, что россияне недостаточно доверяют системе отечественного здравоохранения.

"Большинство респондентов относятся к возможным болезням реалистично – 76% следят за своим здоровьем, но понимают, что и их может настигнуть недуг. Мнительными и чересчур тревожными себя назвали 8%. Остальные опрошенные надеются на свой сильный иммунитет", – говорится в сообщении.

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