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Наука

21:07

Ученые нашли лекарство против слабоумия и болезни Альцгеймера

наука медицина за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские специалисты из Института Солка нашли лекарства, которые предотвращают развитие старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, а также замедляют старение. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент на мышах в возрасте девяти месяцев. Грызунам дали CMS121 и J147 – вещества на основе растительных соединений, которые поддерживают функции нейронов. Затем у опытной группы проверили память и генетические маркеры.

Оказалось, что у грызунов проявились изменения на клеточном и молекулярном уровнях. Кроме того, связанные с производящими энергию клеточными органеллами гены не снижали свою активность и оставались стабильными. Лекарства улучшили работу митохондрий и замедлили процессы старения в клетках мозга.

Ранее ученые выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Они выделили три этапа старения человека. Первый этап наступает в 34 года, второй – в 60 лет, третий – в 78. Деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте, отметили специалисты.

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