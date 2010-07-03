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Москва 24

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Общество

13:36

Косметолог объяснила, почему россиянки стареют быстрее китаянок

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина прокомментировала слова китайского журналиста о том, что россиянки стареют быстрее китаянок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, все дело заключается в различных типах старения кожи. Для женщин в России характерен деформационный тип, при котором контур лица перестает быть четким, появляются носогубные складки и общее выражение усталости.

В Азии, напротив, преобладает мускульный тип. Именно из-за этого овал лица азиаток с возрастом почти не меняется, а также долгое время не появляются морщины. "Из-за двух разных типов старения, из-за разного питания и, соответственно, качества образа жизни и здоровья и есть такая разница", – заключила специалист.

Ранее журналист китайского портала Sohu посчитал, что россиянки стареют быстрее, чем китаянки. Причем не имеет значения, в какой стране они живут. По его словам, после замужества россиянки посвящают все свое время мужу и детям, поэтому не следят за своей внешностью так, как раньше. Другим важным фактором является генетика.

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