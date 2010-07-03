Шварценеггер заявил, что в России живут самые красивые женщины

Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины. Он отметил их одаренность и ум.
Шварценеггер выступает на Sinergy Global Forum в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
"Это выражение очень справедливое, оно не случайно. Но мы не должны описывать женщину только с точки зрения ее красоты. И я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные. Поэтому, пожалуйста, описывая их, не сводите только к красоте, иначе описание будет односторонним" – сказал актер в ответ на вопрос журналиста о женщинах в России.
Synergy Global Forum проводится в формате бизнес & lifestyle. На сцене форума ежегодно выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели, топ-менеджеры, лидеры мнений, профессионалы в сфере искусства, спорта, журналистики и других.
В августе "Русская фильм группа" потребовала взыскать более 200 миллионов рублей с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. По данным СМИ, "Русская фильм группа" финансировала картину "Тайна печати дракона", где Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли, а China Film Group выступила сопродюсером.
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