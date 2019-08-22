С Джеки Чана и Шварценеггера потребовали взыскать более 200 млн рублей

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Более 200 миллионов рублей требует взыскать "Русская фильм группа" с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом сказано в заявлении конкурсного управляющего РФГ Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы, пишут "Ведомости".

По информации издания, РФГ финансировала картину "Тайна печати дракона", где в эпизодических ролях сыграли Чан и Шварценеггер, а China Film Group выступила сопродюсером. Однако теперь признанная банкротом РФГ не может получить доход с фильма, пояснил Бодров.

РФГ известна фильмом "Вий 3D", снятым по мотивам повести Николая Гоголя. Эта картина собрала в прокате 1,2 миллиарда рублей и была признана самой кассовой российской лентой 2014 года. Российско-китайский кинопроект "Тайна печати дракона" является продолжением "Вия". Фильм уже вышел в прокат в Китае, а в России его увидят через месяц. Продюсеры надеются, что в российских кинотеатрах картина соберет два миллиарда рублей.

Для создания "Вия" РФГ привлекла 216,6 миллиона рублей бизнесмена Руслана Устинова и его компаний. Однако ей не удалось вовремя рассчитаться по этим займам, следует из документов суда. В итоге в конце 2017 года "Русскую фильм группу" признали банкротом, в компании ввели процедуру наблюдения.

Как отмечают "Ведомости", РФГ ранее занималась и производством "Тайны печати дракона", получив на эти цели субсидию государственного Фонда кино. Из-за исков кредиторов, пояснил конкурсный управляющий, в 2015 году права на фильм компания передала другому юрлицу – ООО "РФГ корп". К этому моменту РФГ потратила на фильм более 200 миллионов рублей.

Кирилл Бодров считает, что будущий успех "Тайны" невозможен без успеха фильма "Вий", так как является его сценарным и логическим продолжением. По словам управляющего, для создания второй картины использовались средства РФГ, которые теперь нужно вернуть кредиторам.

Продюсер "Тайны печати дракона" Алексей Петрухин в свою очередь назвал требования управляющего РФГ "совершенно пустыми", подчеркнув, что суд их не удовлетворит. По словам продюсера, потраченные на "Тайну" средства РФГ получила не от кредиторов, а от Фонда кино. "Так что кредиторы РФГ, а также китайские инвесторы и тем более актеры не имеют к ним никакого отношения", – подытожил он. Также отмечается, что звезд такого масштаба, как Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, впервые привлекают к судебным разбирательствам в России.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года. Лидером рейтинга стал Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 89,4 миллиона долларов. Вторую строчку занял Крис Хемсворт (62,9 миллиона), а третью – Роберт Дауни-младший (66 миллионов). Оба актера сыграли в самом кассовом фильме в истории – "Мстители: Финал". В топ-10, по данным Forbes, также вошли Ашкай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.