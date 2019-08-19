Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице

Фото: ТАСС/Invision/AP/Vianney Le Caer

Американский актер и экс-рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон 18 августа женился на певице Лорен Хашиан. Фотографию с подписью "Мы согласны" сам Джонсон опубликовал у себя в Instagram.



Пара начала встречаться в 2007 году после развода актера с кинопродюсером Дэни Гарсиа. У Джонсона и Хашиан уже есть двое детей – дочь Жасмин 2015 года рождения и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018 году.

Последней работой Джонсона в кино на данный момент является приключенческий боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу", вышедший на экраны 31 июля 2019 года. Он также снимался в таких картинах, как "Второй шанс", "План игры", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе" и "Геракл". До начала активной карьеры актера Скала выступал в американской федерации рестлинга WWE, где восемь раз становился мировым чемпионом.