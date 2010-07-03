Более 900 пар поженится в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 900 пар приурочили церемонию бракосочетания в столичных ЗАГСах ко Дню города. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС.

7 сентября более 900 пар пожинятся в отделах ЗАГС Москвы и на новых площадках.

"Среди них стадион "Открытие Арена", башня "Меркурий" в "Москва-Сити", усадьба Третьякова, театр "Школа современной пьесы", ресторан Romantic, Московский планетарий, особняк Royal Studio, храм Святой Блаженной Матроны Московской", – передает агентство.

Ранее сообщалось, что около 60 пар подали заявление на заключение брака во Дворце бракосочетания на ВДНХ, они приурочили свою свадьбу к началу августа, когда праздновался 80-летний юбилей Выставки.

Начало осени и лето остаются у москвичей самым популярным временем для брачных церемоний. Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова отметила, что в этом году появилась тенденция к возрастанию числа бракосочетаний.

