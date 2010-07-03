Киану Ривз и Керри-Энн Мосс сыграют в четвертой "Матрице"

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Киностудия Warner Brothers Pictures объявила о съемках четвертой части фильма "Матрица". Главные роли в кинокартине вновь сыграют Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.

Сообщается, что режиссером и сценаристом четвертой "Матрицы" выступит Лана Вачовски.

"Мы очень рады вернуться в "Матрицу" с Ланой. Лана - настоящий провидец, исключительный и оригинальный кинорежиссер", – заявил председатель Warner Brothers.

По неподтвержденным данным, съемки фильма начнутся в начале 2020 года.

Предыдущие три фильма – "Мартица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" – собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов. Сценаристами и режиссерами картин стали Лана Вачовски и ее сестра Лили.

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