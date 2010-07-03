Назван главный претендент на "Оскар" за лучшую мужскую роль

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Букмекеры назвали имя актера, который имеет наибольшие шансы на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в следующем календарном году. Об этом пишет издание NME.

Главным претендентом на золотую статуэтку стал Хоакин Феникс. Актер в этом году исполнил роль суперзлодея в фильме "Джокер".

По подсчетам букмекеров, вероятность победы Феникса составляет более 30 процентов.

Ранее новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в первый день российского проката. Картине удалось заработать более 125 миллионов рублей.