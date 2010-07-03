Опубликован первый трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Фото: HBO

НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли. Видео появилось на официальном YouTube-канале телекомпании.

Создатели сериала решили рассказать о последних годах правления российской императрицы и ее отношениях с князем Григорием Потемкиным. Роль фаворита Екатерины II исполняет австралийский актер Джейсон Кларк, известный зрителям по фильмам "Цель номер один", "Терминатор: Генезис" и "Планета обезьян: Революция".

Видео: YouTube

Образ самой императрицы воплотит на экране британская актриса Хелен Миррен, которой уже доводилось играть монарших особ, таких как королева Шарлотта, Елизавета I, Елизавета II. В 2006 году Миррен получила "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Королева".

Уточняется, что сериал будет состоять из четырех эпизодов. Они выйдут на экраны уже в 2019 году. Точную дату премьеры НВО не сообщает.

Ранее в Сети появился трейлер фильма по мюзиклу "Кошки". Как и в оригинальной версии Эндрю Ллойда Уэббера, актеры одеты в "кошачьи" костюмы и загримированы соответствующим образом. Хвосты двигаются при помощи компьютерной графики. Роли в картине режиссера Тома Хупера исполнили Тэйлор Свифт, Джуди Денч, Иэн МакКеллен и Дженнифер Хадсон. Премьера запланирована на 20 декабря.