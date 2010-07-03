В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу "Кошки"

Фото: скриншот видео www.youtube.com/Universal Pictures
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера. Роли в картине режиссера Тома Хупера исполнили Тэйлор Свифт, Джуди Денч, Иэн МакКеллен и Дженнифер Хадсон.
Как и в мюзикле, актеры одеты в "кошачьи" костюмы и загримированы под кошек. Их хвосты двигаются при помощи компьютерной графики. Премьера картины состоится 20 декабря 2019 года.
После просмотра трейлера многие интернет-пользователи раскритиковали будущий фильм за чрезмерно яркий грим и неестественную компьютерную графику. Журналисты The Guardian даже назвали его "тошнотворным", посоветовав не смотреть такое видео на ночь. Издание обратило особое внимание на странный размер актеров по отношению к реквизиту, вокал Дженнифер Хадсон и наличие у героини Джуди Денч шубы из собственной шерсти.
Мюзикл "Кошки" был написан по мотивам сборника детских стихов Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом". Согласно сюжету мюзикла, кошки из "племени избранных" рассказывают о себе на ежегодном балу. Премьера постановки состоялась 11 мая 1981 года в Лондоне.
Ранее Sony Pictures Entertainment опубликовала первый трейлер нового фильма о девушках-суперагентах "Ангелы Чарли". В картине снялись Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Премьера запланирована на 14 ноября 2019 года.
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