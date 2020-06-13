Вышел трейлер сиквела "Сияния"

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер художественного фильма "Доктор Сон". Это сиквел культового "Сияния" (1980) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга. Трейлер выложили на YouTube-канале компании.



Главные роли в картине сыграли Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон. Режиссер нового фильма – Майк Флэнеган.

