Вышел трейлер новых "Ангелов Чарли"

Фото: www.youtube.com/Sony Pictures Entertainment

Первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" о девушках-суперагентах опубликован на Youtube-канале студии Sony Pictures Entertainment.

В трейлере можно увидеть вместе новую тройку ангелов: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллу Балинску. Персонажа Босли сыграют сразу три актера: режиссер фильма Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт и Джимон Хунсоу.

Также в картине снялись Патрик Стюарт, Джонатан Такер и Нат Факсон. Премьера фильма запланирована на 14 ноября 2019 года.



Ранее стало известно, что роль Нео в четвертом фильме "Матрица" исполнит американский актер Майкл Б. Джордан. Съемки новой картины должны стартовать в Чикаго в 2020 году.