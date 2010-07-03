Роль Нео в новой "Матрице" исполнит Майкл Б. Джордан

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Роль Нео в четвертом фильме "Матрица" исполнит американский актер Майкл Б. Джордан. Об этом пишут "Аргументы и факты".

По информации издания, съемки новой картины о Нео, Морфеусе и Тринити должны стартовать в Чикаго в 2020 году. Ее рабочее название – Project Ice Cream. Отмечается, что снимать четвертую "Матрицу" будут сестры Вачовски. Лана Вачовски уже заявила о своей заинтересованности в проекте.

Ранее режиссер и каскадер Чад Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли в фильмах с Киану Ривзом, рассказал порталу Yahoo Movies, что Лана и Лилли Вачовски ведут работу над продолжением культовой научно-фантастической трилогии "Матрица", выходившей с 1999 по 2003 год. Информация о продолжении "Матрицы" появилась еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. посвятит новую ленту молодости Морфеуса.

Актер Майкл Б. Джордан широко известен зрителям по фильмам "Клан Сопрано", "Доктор Хаус" и "Фантастическая четверка".