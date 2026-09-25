Сергунина: бренды из 24 регионов России станут участниками Недели моды в Москве

Фото: пресс-служба Депкульта

26 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" стартует седьмая Московская неделя моды. Она вновь соберет талантливых дизайнеров из разных уголков России и еще свыше 10 государств. В течение шести дней пройдет почти 100 показов, гостей также ждут лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На подиуме, в шоуруме и маркете свои коллекции презентуют больше 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов, среди которых Краснодарский край, Татарстан, Кабардино-Балкария и Якутия. Основную долю традиционно составят столичные дизайнеры, включая резидентов проекта "Сделано в Москве", – отметила Сергунина.

Это событие не только объединяет профессионалов, но и открывает путь к широкой аудитории молодым и перспективным модельерам. Например, показы проведут около 100 студентов профильных учебных заведений, таких как Институт искусств Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина и Национальный институт дизайна.

Кроме того, в этом году организаторы при поддержке партнеров учредили премию для дизайнеров – дебютантов Недели моды. При оценке коллекций эксперты будут учитывать оригинальность идеи, концептуальную целостность и качество исполнения. Победитель получит один миллион рублей на развитие бренда.

С 26 сентября по 1 октября в "Манеже" будут работать маркет и шоурум. Соорганизатором объединенного пространства во второй раз станет проект "Сделано в Москве". Здесь игроки рынка смогут провести переговоры, а посетители – приобрести одежду, обувь и аксессуары. В ассортимент войдут товары 96 российских компаний, свыше 60 из них – столичные. Вход по предварительной регистрации на сайте события.

В лектории слушателям расскажут об актуальных трендах, влиянии русского культурного кода на модные тенденции и трансформациях стратегий продвижения в цифровую эпоху. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно также онлайн.

27 сентября в арт-кластере "Хлебозавод № 9" организуют фестиваль короткометражных фильмов о моде. В программе – 56 картин режиссеров из разных стран: Индонезии, Китая, Турции и других.

С 28 по 30 сентября в рамках Московской недели моды в концертном зале «Зарядье» проведут Саммит моды БРИКС+. К нему присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 государств – от Бразилии до Южно-Африканской Республики и Вьетнама. Дискуссии посвятят продвижению локальных брендов, привлечению инвестиций, поддержке традиционных ремесел, использованию искусственного интеллекта, технологичных материалов и другим темам. Регистрация уже открыта на официальном сайте.

Неделя моды в Москве охватит еще порядка 15 площадок, включая Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Петровский путевой дворец и Всероссийский музей декоративного искусства. Например, в последнем при участии посольства Египта пройдет презентация коллекций одежды и аксессуаров почти 30 египетских дизайнеров.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи дизайнеров. Только благодаря шестой Неделе моды представители индустрии подписали больше 70 партнерских соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей.

Ранее в столице обновили онлайн-шоурум "Сделано в Москве". Уточнялось, что за четыре года аудитория платформы превысила 6 миллионов человек. Сегодня в каталоге представлено больше 45 тысяч товаров столичных брендов. Среди самых популярных категорий – одежда, украшения, аксессуары, косметика, продукты питания, товары для дома и творчества.

