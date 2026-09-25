Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 15:24

Происшествия

Житель Омска попытался организовать убийство брата из-за бизнеса

Фото: sledcom.ru

Житель Омской области попытался организовать заказное убийство двоюродного брата из-за бизнеса по продаже овощей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 42-лений мужчина, проживающий в Марьяновском районе, работал над созданием торговой точки вместе с родственником. После открытия между ними возник конфликт. Брат подозреваемого предложил ему долю в прибыли, но она не соответствовала ожиданиям мужчины.

Желая стать единственным владельцем бизнеса, он решил организовать убийство. Мужчина предложил знакомому, имеющему опыт участия в боевых действиях, совершить преступление за 1 миллион рублей.

Однако тот сообщил об этом сотрудникам ФСБ России. Впоследствии все встречи с заказчиком проходили под контролем сотрудников спецслужб. Кроме того, была инсценирована смерть потерпевшего.

"После того как обвиняемому были предъявлены "доказательства" смерти брата, он передал посреднику 2 700 долларов (около 229 тысяч рублей. – Прим. ред.) и был задержан. Всего за совершение убийства он передал 4 700 долларов (почти 400 тысяч рублей. – Прим. ред.)", – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по делу о приготовлении к убийству по найму, организации, подстрекательстве и пособничестве. Свою вину мужчина не признал.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Галине Лысенко, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире. Женщина решила избавиться от нее после конфликта, длившегося 13 лет.

Она составила план убийства и предоставила информацию о жертве мужчине, с которым не была знакома раньше. Сумма обещанного вознаграждения за преступление составляла 70 тысяч рублей. Вместо того чтобы "выполнить заказ", мужчина обратился к правоохранителям, а Лысенко была задержана.

Читайте также


происшествиярегионы

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика