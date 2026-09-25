Житель Омска попытался организовать убийство брата из-за бизнеса

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Житель Омской области попытался организовать заказное убийство двоюродного брата из-за бизнеса по продаже овощей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 42-лений мужчина, проживающий в Марьяновском районе, работал над созданием торговой точки вместе с родственником. После открытия между ними возник конфликт. Брат подозреваемого предложил ему долю в прибыли, но она не соответствовала ожиданиям мужчины.

Желая стать единственным владельцем бизнеса, он решил организовать убийство. Мужчина предложил знакомому, имеющему опыт участия в боевых действиях, совершить преступление за 1 миллион рублей.

Однако тот сообщил об этом сотрудникам ФСБ России. Впоследствии все встречи с заказчиком проходили под контролем сотрудников спецслужб. Кроме того, была инсценирована смерть потерпевшего.

"После того как обвиняемому были предъявлены "доказательства" смерти брата, он передал посреднику 2 700 долларов (около 229 тысяч рублей. – Прим. ред.) и был задержан. Всего за совершение убийства он передал 4 700 долларов (почти 400 тысяч рублей. – Прим. ред.)", – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по делу о приготовлении к убийству по найму, организации, подстрекательстве и пособничестве. Свою вину мужчина не признал.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Галине Лысенко, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире. Женщина решила избавиться от нее после конфликта, длившегося 13 лет.

Она составила план убийства и предоставила информацию о жертве мужчине, с которым не была знакома раньше. Сумма обещанного вознаграждения за преступление составляла 70 тысяч рублей. Вместо того чтобы "выполнить заказ", мужчина обратился к правоохранителям, а Лысенко была задержана.