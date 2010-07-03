Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день российского проката

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Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" заработал более 125 миллионов рублей за первый день проката в России и других странах СНГ: это рекордный старт среди всех картин режиссера, передает РИА Новости.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм рассказывает историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, также в картине снялись Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фэннинг и Аль Пачино. Мировая премьера картины состоялась в мае на Каннском кинофестивале.

Тарантино лично представил свой фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь", которая прошла накануне при аншлаге. В столице режиссер в компании с министром культуры РФ прогулялся по Кремлю и получил из рук главы ведомства книгу стихов Бориса Пастернака. В ходе пресс-конференции Тарантино заявил, что планирует снять еще один фильм, а затем закончить с активной режиссерской карьерой.

Тарантино является двукратным лауреатом премии "Оскар" – обе статуэтки он получил за лучший оригинальный сценарий ("Криминальное чтиво", 1994, и "Джанго освобожденный", 2012). Также в активе знаменитого режиссера значатся "Золотая пальмовая ветвь", два "Золотых глобуса" и приз Британской академии кино.