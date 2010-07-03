Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Американский режиссер Квентин Тарантино посетил совместно с министром культуры РФ Владимиром Мединским Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль". Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что экскурсию по территории Кремля для режиссера провели министр культуры и генеральный директор музея Елена Гагарина. Они познакомили Тарантино с московскими экспонатами. Особое внимание режиссера привлекли царь-пушка и царь-колокол.
"Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?" – внезапно полюбопытствовал режиссер. Режиссеру ответили, что нужно быть как минимум членом царской семьи.
Также Тарантино поинтересовался, правда ли, что в кремлевской стене похоронен писатель Джон Рид, на что получил положительный ответ. Во время прогулки режиссер также прошелся по выставке "Хранители времени", которая посвящена теме реставрации.
7 августа Квентин Тарантино посетит премьеру своего девятого фильма "Однажды в Голливуде" и выступит перед журналистами на пресс-конференции в Москве. Он расскажет о работе над сценарием и фильмом, поделится впечатлениями от съемочного процесса и ответит на вопросы. Также в пресс-конференции примут участие продюсеры Шеннон Макинтош, Дэвид Хейман и актер Коста Ронин, исполнивший в фильме роль Войтека Фриковски, друга Романа Полански.
Главные роли в фильме "Однажды в Голливуде" исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Прокат фильма в России стартует 8 августа.
Действие нового фильма происходит в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актер Рикк Далтон, его играет Леонардо ди Каприо, и дублер Рикка Клифф Бут в исполнении Брэда Питта пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
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