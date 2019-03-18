Ди Каприо опубликовал первый постер нового фильма Тарантино

Действие фильма разворачивается в 1969 году во время убийств, совершенных Чарльзом Мэнсоном и его последователями.
"Однажды в Голливуде" – девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Его премьера намечена на 26 июля 2019 года. Сам Тарантино ранее заявлял, что после десятого фильма завершит кинокарьеру, уточняет "Газета.ру".
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