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09:21

Ди Каприо опубликовал первый постер нового фильма Тарантино

культура

09:21

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Фото: twitter.com/LeoDiCaprio

В Сети опубликовали первый постер нового фильма Кветина Тарантино "Однажды в Голливуде". Его разместил актер Леонардо Ди Каприо в своем микроблоге Twitter.

На постере изображены сам Ди Каприо, а также Брэд Питт. Эти актеры исполнили главные роли в фильме. Запись набрала более 47 тысяч ретвитов и почти 159 тысяч лайков.

Действие фильма разворачивается в 1969 году во время убийств, совершенных Чарльзом Мэнсоном и его последователями.

"Однажды в Голливуде" – девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Его премьера намечена на 26 июля 2019 года. Сам Тарантино ранее заявлял, что после десятого фильма завершит кинокарьеру, уточняет "Газета.ру".

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культура

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