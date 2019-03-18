Ди Каприо опубликовал первый постер нового фильма Тарантино

В Сети опубликовали первый постер нового фильма Кветина Тарантино "Однажды в Голливуде". Его разместил актер Леонардо Ди Каприо в своем микроблоге Twitter.

На постере изображены сам Ди Каприо, а также Брэд Питт. Эти актеры исполнили главные роли в фильме. Запись набрала более 47 тысяч ретвитов и почти 159 тысяч лайков.



Действие фильма разворачивается в 1969 году во время убийств, совершенных Чарльзом Мэнсоном и его последователями.

"Однажды в Голливуде" – девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Его премьера намечена на 26 июля 2019 года. Сам Тарантино ранее заявлял, что после десятого фильма завершит кинокарьеру, уточняет "Газета.ру".

