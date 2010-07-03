Тарантино составил плейлист с лучшими песнями из своих фильмов

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, которые звучали в его фильмах. Об этом сообщает портал NME.
По данным портала, музыкальные композиции собраны на сервисе Spotify. В плейлист режиссер включил 60 песен, поэтому понадобится более трех часов, чтобы послушать их все.
В частности, в список попали такие популярные композиции, как Bang Bang Нэнси Синатры, Miserlou Дика Дейла, You Never Can Tell Чака Берри, Girl, You’ll be a Woman Soon в исполнении группы Urge Overkill. В числе менее узнаваемых, но важных для режиссера – The Surrender Эннио Морриконе, Apple Blossom группы White Strips, Winged Джеймса Руссо.
В мае Тарантино представил в Каннах новый фильм – спустя 25 лет после "Криминального чтива". Картину "Однажды... в Голливуде" включили в основную программу кинофестиваля практически в последний момент. Главные роли в ней исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Как пишут кинокритики, в этом году в Каннах премьера фильма Тарантино была одной из самых ожидаемых.
А в августе знаменитый режиссер приедет на премьеру своего фильма в Москву. Ожидается, что Тарантино лично представит "Однажды... в Голливуде" московским зрителям 7 августа. Вместе с ним на премьере будут присутствовать продюсеры Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман. Прокат фильма в России стартует 8 августа.
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