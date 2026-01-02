Премьер Польши Туск пообещал завоевать Балтику в 2026 году

Фото: ТАСС/EPA/ARTUR RESZKO

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в предстоящем году завоевать Балтийское море. С таким заявлением он выступил в своем новогоднем обращении.

"Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики", – приводит РИА Новости слова политика.

Туск добавил, что в 2026 году польские власти ускорят создание "самой сильной" армии в Европе. В частности, планируется увеличить численность войск до 300 тысяч человек.

Ранее польские чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства в городе Гданьск. Однако они не смогли проникнуть туда. В администрации города сообщили, что в здании находился персонал и "никто не открыл чиновникам двери".

В декабре Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российских войск на Украине. Истребители были подняты по тревоге. Польские военные утверждали, что принятые меры носили превентивный характер.