Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:37

Политика

Премьер Польши Туск пообещал завоевать Балтику в 2026 году

Фото: ТАСС/EPA/ARTUR RESZKO

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в предстоящем году завоевать Балтийское море. С таким заявлением он выступил в своем новогоднем обращении.

"Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики", – приводит РИА Новости слова политика.

Туск добавил, что в 2026 году польские власти ускорят создание "самой сильной" армии в Европе. В частности, планируется увеличить численность войск до 300 тысяч человек.

Ранее польские чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства в городе Гданьск. Однако они не смогли проникнуть туда. В администрации города сообщили, что в здании находился персонал и "никто не открыл чиновникам двери".

В декабре Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российских войск на Украине. Истребители были подняты по тревоге. Польские военные утверждали, что принятые меры носили превентивный характер.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика