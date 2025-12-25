Polsat: польские чиновники пытались захватить здание генерального консульства РФ

Фото: depositphotos/WDGPhoto

Польские чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства в городе Гданьске. Об этом сообщает телеканал PolsatNews со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

Отмечается, что чиновники не смогли проникнуть в здание. Глава пресс-службы администрации города Изабелла Козицки-Прус добавила, что в здании находится персонал и "никто не открыл чиновникам двери".

При этом российское консульство в Гданьске закрылось с понедельника, 22 декабря, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее российское консульство в стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политические отношения РФ и Польши полностью деградировали. Он отметил, что "здесь только можно выразить сожаление".