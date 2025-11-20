Форма поиска по сайту

20 ноября, 18:58

Политика

Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Активисты якобы напали на польского посла Кшиштофа Краевского в центре Санкт-Петербурга. Об этом сам дипломат рассказал RMF24.

По его словам, инцидент произошел 16 ноября. Краевский признался, что к этому "привык", поскольку "так называемые активисты" используют каждый его визит за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои "антипольские и антиукраинские взгляды".

"И я столкнулся с этим в Санкт-Петербурге средь бела дня, на главной улице города", – указал Краевский.

Он добавил, что ни он, ни его коллеги не пострадали, а охрана сработала профессионально. Посол также выразил мнение о том, что нападавшие действовали организованно, так как несли плакаты. Кроме того, это произошло перед встречей с польской диаспорой.

Все произошло на Невском проспекте, а сам инцидент начался со словесных нападок, отметил пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевер TVP Info. Краевский добавил, что "словесная агрессия – это мягко сказано" и что это было "очень вульгарно".

На встрече посла с временным поверенным в делах посольства России, которая прошла 19 ноября, обсудили в том числе данное нападение. Вевер отметил, что российский дипломат признал, что подобные происшествия не должны иметь место.

Всего было три основных темы – вручение ноты об отзыве согласия на работу последнего российского консульства в Польше, выражение несогласия и протеста против удаления барельефов на Катынском кладбище, а также ситуация, которая произошла с Краевским.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.

В мае также было принято решение о закрытии генконсульства в Кракове. Глава польского МИД объяснил это якобы причастностью российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

