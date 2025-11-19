Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 12:12

Политика

Польша закроет последнее генконсульство РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Трансляцию его выступления в Сейме вел телеканал TVP Info.

"Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства", – заявил глава ведомства.

В мае Польша также приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Глава польского МИД объяснил это якобы причастностью российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

Кроме того, троих дипломатов признали персонами нон грата и обязали покинуть территорию страны. В Кремле действия Польши назвали враждебными и недружелюбными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что этим решением власти Польши в первую очередь бьют по самим себе и собственным гражданам. Москва точечно отвечает на действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, указала Захарова.

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика