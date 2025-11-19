Польша закроет последнее генконсульство РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Трансляцию его выступления в Сейме вел телеканал TVP Info.

"Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства", – заявил глава ведомства.

В мае Польша также приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Глава польского МИД объяснил это якобы причастностью российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

Кроме того, троих дипломатов признали персонами нон грата и обязали покинуть территорию страны. В Кремле действия Польши назвали враждебными и недружелюбными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что этим решением власти Польши в первую очередь бьют по самим себе и собственным гражданам. Москва точечно отвечает на действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, указала Захарова.