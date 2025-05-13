Захарова: власти Польши бьют по самим себе и собственным гражданам

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Власти Польши, закрывая генконсульство России в Кракове, в первую очередь бьют по самим себе и собственным гражданам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам дипломата, закрытия консульства, которые были в 2022 году, пытались помешать оказывать содействие тем украинцам, которые перемещались с территории своей страны через Польшу, чтобы попасть в РФ. Польским властям нужно было сделать все, чтобы доказать, что нет таких украинских граждан, которых хотят приехать и воссоединиться с Россией, пояснила она.

При этом Москва точечно отвечает на действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, указала Захарова.

Комментируя предположение о том, почему бы Польше не разорвать дипломатические отношения с РФ, представитель МИД отметила, что в этом случае польским дипломатам и представителям различных округов, находящихся на территории РФ, придется покинуть страну.

Польша 12 мая приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил это якобы причастностью российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

Кроме того, троих дипломатов, работающих в российском генконсульстве в Кракове, признали персонами нон грата и обязали покинуть территорию страны. В Кремле действия Польши назвали враждебными и недружелюбными.