МИД Польши признал дипломатов генконсульства РФ в Кракове персонами нон грата

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Троих дипломатов, работающих в российском генконсульстве в Кракове, признали персонами нон грата. Об этом заявила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс, которую цитирует РИА Новости.

В связи с этим, как отметила она, они должны будут покинуть территорию государства. Однако данная мера не касается вспомогательного или административного персонала. Вице-министр подчеркнула, что всего в генконсульстве РФ аккредитованы 3 дипломата и 4 сотрудника административно-технического персонала.

Само диппредставительство планируется закрыть в течение месяца, уточнила Мосциская-Дендыс, однако точную дату пока не раскрыла.

"Мы назначим срок. Этот срок будет не короче чем 30 дней", – пояснила она.

На фоне ситуации МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева. Он должен будет посетить ведомство 12 мая в 15:00 по местному времени (16:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Соответствующие шаги были приняты после объявления Польшей закрытия российского генконсульства в Кракове. Решение было связано с доказательствами, якобы подтверждающими причастность спецслужб РФ к диверсии против торгового центра на Марывильской улице, пояснил глава МИД страны Радослав Сикорский.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала ответ со стороны Москвы. Также дипломат указала, что польские власти намеренно продолжают разрушать отношения с Россией, принимая действия, которые направлены против интересов граждан.

