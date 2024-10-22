Польша решила закрыть Генконсульство России в Познани

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Польша закроет Генконсульство России в Познани, его персонал будет выслан из страны. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

Он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала данное решение очередным враждебным шагом и пообещала болезненный ответ.

В начале сентября Сикорский назвал долгом своей страны защиту воздушного пространства Польши, которое может предусматривать также уничтожение российских ракет над Украиной.

Также он указал на законность сбивания ракет над Украиной в ситуации, если воздушные цели будут приближаться к воздушному пространству Польши.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позже высказывался о том, что польские граждане, служащие в составе ВСУ, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины. По его словам, граждане Польши имеют какую-то идеологическую составляющую – они считают, что это "их земля".