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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал спорным вопрос о том, должна ли была Россия получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН в качестве правопреемницы СССР.

Так, на заседании СБ по Украине Сикорский выступал после постпреда РФ Василия Небензи. Во время брифинга после заседания журналисты указали Сикорскому, что тот уже во второй раз выступал в ООН после российского дипломата.

"Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета Безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами", – приводит РИА Новости слова польского министра.

Помимо РФ, постоянными членами Совета Безопасности ООН также являются Соединенные Штаты, Великобритания, Китай и Франция.

В Кремле заявляли, что Владимир Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран – постоянных членов Совбеза ООН. Однако на сегодняшний день саммит всей "пятерки", проведение которого президент РФ предлагал еще в январе 2020 года, нереалистичен.

Небензя во время последнего выступления на заседании СБ ООН обвинил украинский режим в намерении столкнуть весь мир в пучину Третьей мировой войны ради сохранения своей власти. Он также отметил, что ВСУ оказались на грани полного разгрома, несмотря на обильные поставки западного вооружения.