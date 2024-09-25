Зеленский на заседании СБ ООН выступил против переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Совбеза ООН выступил против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.

"Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. Россию можно только принудить к миру", – заявил он.

Зеленский во время своего выступления в очередной раз высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта на Украине, а также призвал подготовить второй саммит мира по Украине.

Украинский президент уже сообщал в интервью американским СМИ, что реализация нового "плана победы" на Украине не предполагает переговоров с Россией. По его словам, речь идет о "мосте к дипломатическому пути", чтобы прекратить конфликт.

По данным СМИ, план Зеленского включает в себя 5 пунктов, в числе которых получение современного западного оружия, гарантии безопасности от Запада, возможность Киеву продолжить атаковать Курскую область, требование современных вооружений и международной финансовой поддержки.