Глава МИД КНР Ван И: конфликт на Украине становится более разрушительным

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Конфликт на Украине становится более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван И в рамках заседания Совбеза ООН по Украине.

"Каждый день кризис затягивается, приносит все больше страданий людям, все больше разрушений в регионе и все больше нестабильности в мире. Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны быть искренне привержены продвижению мирных переговоров", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ван И также призвал не атаковать гражданские объекты и мирное население и не применять оружие массового поражения.

Все больше стран глобального Юга объединяются для поддержки мира и формирования условий для мирного урегулирования конфликта, добавил глава МИД КНР. Он указал, что многие из этих стран испытывают значительное давление из-за продолжающегося кризиса.

В Белом доме заявляли, что США сохраняют запрет на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Вместе с тем лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский должны будут обсудить этот вопрос на этой неделе.

В Кремле неоднократно отмечали, что спецоперация на Украине завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. Альтернатив такому развитию событий нет, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.